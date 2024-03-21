Гоар Аветисян показала огромные шрамы после пластики

Гоар Аветисян поделилась честным видео с подписчиками в сети. В нем визажист продемонстрировала растяжки, шрамы. оставшиеся после операции по обрезанию кожи, и седые волосы.

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Звездный визажист Гоар Аветисян снова поразила подписчиков максимальной честностью. В социальных сетях знаменитость опубликовала пугающее видео, в котором показала без прикрас свои седые волосы, внушительные шрамы и растяжки растяжки. Таким образом блогер хотела показать — идеального тела не существует.

По признанию самой Гоар, ей было очень страшно показывать себя такой, ведь женщины привыкли, что недостатки надо прятать, подчеркивая лишь достоинства. Однако Аветисян вдруг почувствовала — нельзя скрывать изъяны.

«Я всем сердцем чувствую глобальную важность в том, чтобы говорить об этом. О том, что идеальных нет и у каждого человека есть свои особенности, которые мы умело прячем под макияжем, накладными волосами или одеждой», — призналась Гоар.

Визажист также подчеркнула, что вполне может уйти в продолжительную депрессию из-за полученных негативных комментариев, но все же искренне надеется, что хотя бы кому-то ее видео сможет помочь.

Напомним, что шрамы и растяжки появились у блогера после похудения и последующей операции по обрезанию кожи в клинике Тимура Хайдарова.