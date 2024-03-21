Ирина Шейк опубликовала горячее фото из отпуска и вызвала споры в соцсетях

Так повелось, что моделям принято доверять: образы, в которых красотки выходят в свет, испокон веков задавали тренды. Однако за последнее время Ирина Шейк утратила авторитет среди своей аудитории. Если профессиональные фотосессии, на которые топ-модель одевают стилисты, поклонникам нравятся, то ее повседневные наряды — увы, вызывают споры.

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Накануне звезда поделилась целой серией снимков из пляжного отпуска. На одном из них Ирина была одета довольно пикантно — в леопардовое платье-комбинацию. Анималистичные принты, заметим, до сих пор в тренде, но некоторые считают их моветоном, напоминающим о 90-х.

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В комментариях к посту на эту тему разгорелись споры.

«Ирина в леопарде — что-то на роскошном», — написала русскоязычная поклонница. «А что за старая тряпка на ней?» — недоумевает другая.

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Предлагаем простить Ирине модную ошибку, ведь звезда как-никак на отдыхе. А еще напомним, что в последние месяцы стресса в жизни модели было немало. Например, она перестала поддерживать дружеские отношения с любимым бывшим мужем Брэдли Купером, который вовсю крутит роман с ее подругой Джиджи Хадид.

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