«Лютиковый» маникюр Селены Гомес — тренд весеннего сезона

И хотя Селена Гомес давно не радует аудиторию творчеством, по части маникюра авторитетом она остается. Звезда снова, явно сама того не ожидая, задала тренд на весну. И не без помощи своего нейл-мастера Тома Бачика, который еще следит за ноготочками Дженнифер Лопес, Марго Робби и многих других.

© Super.ru

О «лютиковом» маникюре Гомес, как прозвал новое творение маникюрщика журнал Glamour, уже написали все мировые журналы.

«Пастельный бледно-желтый оттенок — это свежая и довольно неожиданная вариация излюбленного нюдового маникюра», — так описывают его эксперты.

К тому же этот желтый оттенок уже появлялся на многих модных показах и упоминался среди трендовых цветов 2024 года.

Правда, в отличие от топовых дизайнов предыдущих сезонов, этот непрактичен и нелегок в исполнении. Редакторы Vogue подчеркивают, что такой сливочный лак найти непросто, а еще он смотрится красиво далеко не со всеми тонами кожи. Более того, желтый цвет — не самый универсальный, а потому образ придется подбирать к нему, а не наоборот. Как бы там ни было, никто не мешает поносить маникюр недельку-две, а не месяц, как мы привыкли.