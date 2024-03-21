Новый тренд в моде — стиль «нелепый» гик-шик

Вопреки предыдущим модным трендам, которые диктовались социальными сетями, на сцену вышел новый стиль, получивший название «нелепый» гик-шик. Этот тренд нацелен на поддержку индивидуальности и оригинальности, подчеркивая отличие от общепринятых стандартов красоты и моды.

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Времена движения #MeToo способствовали распространению этой тенденции, которая выражается в отказе от классических женственных элементов в пользу более удобной и практичной одежды, пишет «Лента.Ру».

Вместо обтягивающих нарядов и высоких каблуков представительницы нелепого гик-шика предпочитают безразмерные брюки, старомодные свитера и застегнутые до верхнего пуговицы рубашки. Этот стиль, который пришел на смену предыдущим модным тенденциям, является не просто выбором одежды, но и своеобразным актом протеста против стереотипов и норм, налагаемых обществом.

Истоки гик-стиля уходят в прошлое столетие, когда термины "geek" и "nerd" начали использоваться для описания людей с высоким уровнем интеллекта, но недостаточными социальными навыками. Эти термины стали связываться с культурой научной фантастики и компьютерных технологий, а их стиль одежды отличался предпочтением комфорта и практичности.

В 1990-е годы образ ботана перекочевал из культурного контекста в мир моды благодаря коллекциям таких дизайнеров, как Миучча Прада. Позднее этот стиль нашел свое воплощение в кино и культуре, где главные героини с философией гик-шика становились символами индивидуальности и силы.

В последние годы нелепый гик-шик получил новое воплощение благодаря дебютным коллекциям Алессандро Микеле в Gucci. Очки в массивной оправе, блузки с бантами и кардиганы с китчевыми принтами стали популярны среди модных икон, а сам стиль приобрел социальную значимость,

Гик-шик отражает события более широкого масштаба и стремление перевернуть представление о сексуальности и децентрализовать мужской взгляд.

Современный же взгляд на тенденцию гик-шик стал более сдержанным, с использованием натуральных материалов и простых принтов. Теперь типичный «ботан» из TikTok выглядит примерно так: вязаный свитер, рубашка с торчащими манжетами, длинная юбка или широкие брюки, «школьные» туфли на каблуке до пяти сантиметров или ботинки на шнурках.