Блогерша купила модную у знаменитостей обувь и разочаровалась

Американская стилистка Кензи Уэлч купила обувь, которая стала популярна среди инфлюэнсеров, и разочаровалась в своем выборе. Об этом она рассказала на личной странице в TikTok, насчитывающей 547 тысяч подписчиков.

© globallookpress

Блогерша приобрела модные в текущем сезоне кеды Adidas Samba, стоимость которых варьируется от 90 до 180 долларов (от 8302 до 16 тысяч рублей), и огорчилась из-за их качества. Среди звезд, поддержавших тренд на данную обувь, оказались модели Хейли Бибер и Джиджи Хадид, а также актриса Кэти Холмс и другие знаменитости.

В ролике Уэлс объяснила, что кроссовки оказались чересчур узкими, из-за чего сильно сжимали пальцы. По этой причине после долгих прогулок на ногах девушки образовалось множество мозолей. Кроме того, высокий задник обуви врезался в ее лодыжку при ходьбе, из-за чего на коже также появлялись волдыри.

«Внимательно относитесь к трендам и не скупайте все, что носят звезды. Я купила Adidas Gazelle и поняла, что они действительно предназначены для повседневной жизни, не то что Samba», — высказалась автор видео в заключение. Зрители согласились с ее мнением в комментариях. «Как же ты права», «Спасибо за правду», — писали они.

Ранее президент США Джо Байден случайно стал модной иконой благодаря новой обуви. Он вышел в свет в кроссовках, которые пользуются популярностью среди знаменитостей.