Эксперты назвали стоимость одежды от-кутюр

Каждая кутюрная вещь оценивается индивидуально в зависимости от уровня бренда, затраченных материалов и трудоемкости выполненной работы, рассказали эксперты НСН.

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Мужская кутюрная одежда может быть доступной по цене, поскольку чаще всего это костюмы, на которые стандартно уходит до 3,5 метро ткани, заявил в пресс-центре НСН международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов.

«В мужском кутюре все просто. Мужчины чаще всего одеваются в деловые костюмы, их шьют на заказ. Костюм, на который уходит 3,5 метра ткани, вряд ли будет стоить больше миллиона рублей. В этом плане мужчины могут сэкономить. Если им хочется выглядеть консервативно, достаточно подобрать качественную ткань, которая им подойдет. Если нужны костюмы для вечерних мероприятий, также возможен индивидуальный пошив. Большинство мужчин в России не одеваются экстравагантно, предпочитают консервативный стиль, деловые костюмы чаще всего серые или синие. Если люди начинают пускать в свою палитру новые цвета, что не везде применимо, это может разнообразить одежду. Это сделает костюм чем-то более индивидуальным», - сказал он.

Как пояснил российский дизайнер Джемал Махмудов, сложно назвать общий диапазон стоимости кутюрной одежды. По словам эксперта НСН, цена подобных вещей может начинаться от десяти тысяч долларов.

«Каждая вещь индивидуально оценивается. На Западе кутюр тоже разный. Armani отличается от Dolce & Gabbana. Стоимость всегда разная, она зависит от статуса бренда, затраченных материалов. Платье за миллион рублей – это средний чек для кутюра. Мировой кутюр начинается от десяти тысяч долларов и выше», - заявил дизайнер.

В свою очередь известный российский стилист и шоумен Сергей Зверев напомнил, что кутюрные изделия модельера Валентина Юдашкина тоже отличались повышенной стоимостью.

«У Валентина Юдашкина очень дорогие платья были, за 1,6-1,7 миллиона рублей. Они были очень крутые», - сообщил он.

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