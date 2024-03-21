Тренчи: как и с чем носить, какие актуальны весной 2024

В ближайшие недели нас ждет капризная, взбалмошная и даже местами истеричная промежуточная погода, когда ледяной ветер и даже (возможно) снежинки будут сменяться палящим солнцем, а потом — дождем. Переходный сезон, как известно, очень сложен для стиля. Чтобы найти простое решение насущных фэшн-проблем, почему бы не обратиться к тренчу? Скромный герой дождей и нелетной погоды выглядит как никогда интересно и очень, очень актуален этой весной.

Предлагаем девять эффектных, но простых в повторении формул нарядов с тренчем.

Темные нейтральные цвета

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Традиционный тренч, выполненный в черном цвете, подчеркивает такие простые базовые вещи, как джинсы с прямыми штанинами и ботильоны на каблуке.

«Для более повседневного выхода на прогулку или по магазинам выбирайте лоферы, кроссовки или даже кеды, они могут быть какого угодно оттенка — как в тон, так и контрастными», — советует стилист Михаил Белых.

Два лучше, чем один

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Для создания элегантного, но в то же время игривого образа сочетайте размашистый тренч с шарфом в тон — лучше, если он будет отличаться по структуре.

«Другой крутой вариант — свитер подходящего цвета, он может совпадать с оттенком тренча или же, наоборот, станет ярким акцентом», — объясняет Михаил.

Обрезанный тренч

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Обрезанные тренчи стали настоящим фаворитом подиумов весной 2024 года. Попробуйте сочетать их с элегантной юбкой-макси любого цвета и ботильонами, сапогами, кроссовками или босоножками, если погода позволяет.

Невероятные галстуки, платки или шали

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«Доказательство того, что фантазии никогда не бывает слишком много: например, этот модник повязал на традиционный тренч платок задом наперед, создав эффект юбки поверх брюк и рубашки», — уверяет стилист.

Уютное обертывание

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Чтобы создать простой и интересный образ с тренчем, попробуйте поиграть с драпировкой и дополнить ансамбль эксцентричными аксессуарами.

Женственность и слои

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Такой вариант тренча с шарфом, одинаковым по цвету и структуре, создает женственные слои.

«Сочетайте его с облегающими сапогам, черными кожаными перчатками. И маково-красным губами», — предлагает Михаил.

Застегнутый на все пуговицы

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Попробуйте надеть тренч, застегнутый на все пуговицы, — это шикарный и эффектный способ переждать холода.

«А вот рукава можно подвернуть или просто присобрать, получится интересно», — говорит стилист.

Максимальный объем

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Оверсайз идеально сочетается с широкими брюками, создавая шикарный образ. И с яркими аксессуарами.

Войдите в «Матрицу»

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Сочетая его с образом «тотал блэк» или же с простыми базовыми вещами, такими как белая футболка, кроссовки и костюмные брюки или джинсы.