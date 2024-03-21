Тренд на спорную суповую диету: что нужно о ней знать

Как говорится, все новое — хорошо забытое старое. Суповая диета была популярна в США в 80-х — правда, тогда предлагалось сидеть на капустном супе, то есть щах. Современная вариация получила в Сети забавное лаконичное название — «суппинг». Ассортимент первых блюд теперь ограничен только вашей фантазией.

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«Суппинг, который часто рассматривают как метод низкокалорийного питания для похудения, включает в себя соблюдение диеты, состоящей исключительно из овощных супов, в течение определенного периода времени, обычно семи дней», — объяснила диетолог Келси Коста в беседе с New York Post.

В то время как некоторые адепты жидкой диеты едят исключительно супы, другие придерживаются более свободного подхода, употребляя суп перед другой едой как часть каждого приема пищи или только два раза в день. Впрочем, специалисты призывают не зацикливаться на специфическом рационе.