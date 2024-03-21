Необычный лайфхак: женщина покрасила волосы шоколадным мороженым

Женщина из Индии покрасила волосы шоколадным мороженым и удивила пользователей соцсетей, пишет The Indian Express.

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Индианка рассказала, что видела в интернете видео, на котором парикмахер красит волосы клиентки в каштановый цвет с помощью мороженого и решила повторить этот эксперимент. Для этого женщина взяла небольшую емкость, накрошила туда три вида шоколадного мороженого, а получившуюся смесь нанесла на локоны на 20 минут.

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После того, как женщина смыла в головы образовавшийся раствор, ее волосы действительно стали темнее на несколько тонов. Впрочем, многие зрители не оценили этот способ, сообщив, что лучше воспользуются традиционными методами окрашивания.