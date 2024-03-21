Стилист Рогов посоветовал носить прозрачные юбки

Стилист Рогов призвал россиянок носить прозрачные юбки
Российский стилист Александр Рогов в Telegram призвал россиянок носить прозрачные юбки.
По словам специалиста, в наступившем году популярными станут упомянутые предметы гардероба из кружева.
«Носите с длинными футболками, кожаными куртками и объемными жакетами!» — посоветовал он.
Свои слова эксперт проиллюстрировал снимками манекенщиц, которые примерили черные, белые и цветные кружевные юбки разного кроя и длины. Модели сочетали изделия с кожаными куртками, свитерами, оверсайз-футболками и пиджаками.
Ранее стилист Анна Московцева назвала россиянкам с широкими бедрами подходящую одежду. В первую очередь эксперт посоветовала обратить внимание на нижнее белье.
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