Жену Джейсона Стетхэма назвали «кавказской женщиной» за фото в шубе

Британская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли устроила фотосессию на борту частного самолета. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Перед камерой Рози Хантингтон-Уайтли позировала в черных легинсах и меховой шубе. Образ дополнили черные туфли с острым мысом и солнцезащитные очки. Волосы ей распустили и сделали вечерний макияж. Наряд привлек внимание русскоязычных поклонников, которые написали об этом в комментариях.

«Кавказская женщина летит», «Мальчик, водочки нам принеси», «Русская невеста», «Меховая роскошь», «Жена мафиози», — отметили они.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше ее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В начале августа Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.