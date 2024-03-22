Кара Делевинь снялась с обнаженной грудью

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенном образе для рекламной кампании бренда Stella McCartney. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном фото 31-летняя манекенщица предстала перед камерой на фоне мусора. При этом знаменитость позировала в трусах с золотистыми пайетками, прикрыв обнаженную грудь и нижнюю часть тела серыми сумками с небольшими цепями. Автором съемки стала модный фотограф Харли Вейр, которая ранее сотрудничала с люксовой маркой Chanel.

Визажисты сделали акцент на естественную красоту девушки, нанеся на ее лицо минимальное количество макияжа. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и выпрямили их.

В феврале сообщалось, что Кара Делевинь посетила афтепати BAFTA в прозрачном платье и без бюстгальтера. Тогда знаменитость появилась на мероприятии в блестящем платье с множеством кристаллов, ткань которого демонстрировала ее обнаженную грудь.