Хлои Кардашьян пришла на вечеринку к сестре в обнажающем грудь платье

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян вышла в свет в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

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39-летняя знаменитость посетила вечеринку, организованную по случаю запуска бренда коктейлей Sprinter ее сестры Кайли Дженнер. Для мероприятия она выбрала облегающее черное платье из прозрачной ткани, свозь которое просвечивала обнаженная грудь.

© dailymail

Также звезда примерила остроносые лодочки на невысоких каблуках, взяла с собой миниатюрную голубую сумку и выбрала в качестве аксессуаров солнцезащитные очки, браслеты и ожерелье.

В январе Хлои Кардашьян снялась в образе типичной жены мафиози и была обругана в сети. Она позировала в бикини люксового бренда Gucci и серой шубе.