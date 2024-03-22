Как правильно подобрать уход для волос

Шампуни и уходовые средства важно подбирать под свой тип и подтип волос, рассказала «Пятому каналу» врач-трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова.

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Она напомнила, что волосы бывают нормальные, жирные и сухие, а также тонкие, кудрявые, вьющиеся и окрашенные. Для тонкий волос она советует выбирать шампунь и кондиционеры легкой текстуры, которые не будут придавать объем. Для окрашенных волос подойдут маски с гиалуроновой кислотой, пантенолом или другими увлажняющими веществами, а также масло жожоба, виноградной косточки, кокоса или оливы.

По словам врача, для жирных волос рекомендуется раз в одну-две недели использовать шампунь глубокой очистки, которые будут очищать верхний роговой слой и убирать излишки сала.

«Кроме того, я рекомендую для поврежденных волос, для тонких, для кудрявых волос не использовать слишком часто утюжки или фен с горячим потоком воздуха. Но если же есть такая необходимость, то обязательно наносите на стержни волос термозащиту», — добавила трихолог.

Врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова до этого говорила, что привычный шампунь для волос иногда необходимо менять, потому что со временем состав кожного сала также меняется.