С белой майкой, свитером, рубашкой или косухой: как носить платье-комбинацию

Минималистичное и кокетливое платье-слип (народное название — «комбинашка») — вечная вещь, достаточно универсальная, чтобы носить ее как для более нарядных случаев, так и для уличных образов.

И носить платье-слип можно круглый год и повсеместно, а не только летом или на праздники, как может показаться.

Что такое платье-слип?

© WomanHit.ru - МК

Это легкое платье с бретельками, напоминающее нижнее белье, которое изначально было принято надевать под платья в качестве дополнительного слоя. «Платья-слипы шьют из роскошных тканей, таких как атлас, шелк, шифон или лен, с низким вырезом, например, V-образным или квадратным, и разной длины — от коротких мини-платьев до длинных, доходящих до щиколоток.

Они имеют приталенный крой, который используется производителями одежды для того, чтобы разрезать ткань под диагональным углом поперек переплетения, чтобы придать материалу большую мягкость и эластичность», — рассказывает стилист Маша Ведерникова. Вот семь годных идей нарядов с платьем-слип.

Наденьте свитер в холодные месяцы

© WomanHit.ru - МК

Платья-слипы тонкие, но вы можете носить их зимой и весной, добавив кашемировый свитер и колготки.

«Наденьте платье поверх рубашки с длинным рукавом или водолазки, или поверх платья-слипа наденьте свитер с вырезом, чтобы платье выглядело как юбка», — предлагает стилист.

В теплую погоду с белой футболкой

© WomanHit.ru - МК

Платье-слип длины миди или мини — отличный летний наряд благодаря тонкой, струящейся ткани и открытому вырезу.

«Чтобы создать классический образ в парижском стиле, наденьте платье-слип на белую футболку и дополните его тяжелыми ботинками, белыми кроссовками или сандалиями с ремешками. Завершите образ джинсовой курткой, блейзером или кардиганом, чтобы не замерзнуть в прохладные вечера», — советует Маша.

Классический наряд для торжественного случая

© WomanHit.ru - МК

В паре с туфлями на каблуках или изящными балетками. Атласное или шелковое платье-футляр — вечный наряд для весенней или летней свадьбы или другого праздника. «Для официальных торжеств выбирайте платье-футляр длины миди или макси», — напоминает Маша.

Сочетайте с верхней одеждой

© WomanHit.ru - МК

Чтобы носить платье-слип весной, наденьте его под легкий жакет. Он может быть как женственным и элегантным (из ткани букле, например), так и модным нынче оверсайзом как бы с мужского плеча.

Другой вариант — накиньте классический тренч на черное платье-футляр и носите его с сапогами до колена, или сочетайте платье-футляр с длинным кардиганом, чтобы создать непринужденный наряд.

Стиль с байкерской курткой

© WomanHit.ru - МК

Девушка в стиле рок-н-ролл! Наденьте атласное платье-слип с кожаной курткой и брутальными ботинками, чтобы создать образ для похода на свидание с персонажем соответствующего характера или просто на тусовку.

Носите с блейзером или рубашкой на пуговицах

© WomanHit.ru - МК

Отлично подходит для создания непринужденного образа. «Наденьте платье-слип миди с блейзером или белой рубашкой на пуговицах, чтобы создать простой образ. Кстати, завяжите нижние концы рубашки в шикарный узел на талии», — предлагает Маша.

С курткой-бомбером

© WomanHit.ru - МК

Да, так тоже можно! Как здорово, что нынешняя мода допускает практически любые сочетания, которые раньше казались бы немыслимыми.