Стилист назвал модную замену бежевым тренчам на весну

Стилист Алеко Надирян в своем Telegram-канале назвал россиянкам модную замену бежевым тренчам на весну 2024 года.

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По словам эксперта, актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать полупальто.

«Приталенные, прямые, в форме бомбера или пиджака — вариантов море», — отметил автор поста.

В том числе они представлены в ассортиментах таких брендов, как Prada, Loulou Studio, GATE31 и Charuel.

В то же время специалист проиллюстрировал публикацию снимками, где манекенщицы демонстрировали упомянутую вещь. Они сочетали ее с макси- и мини-юбками и широкими и прямыми брюками и джинсами.

Ранее в марте российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальными окажутся данные предметы гардероба золотистого оттенка.