Какую одежду нельзя носить весной

Ранней весной не рекомендуется надевать свободные и продуваемые куртки и пальто, а также верхнюю одежду из легкопромокаемых тканей, заявил врач-терапевт Константин Чайкин. По его словам, которые приводит издание «Доктор Питер», также не стоит надевать толстовку или свитер на голое тело, поскольку в случае перегревания не будет возможности их снять.

© freepik.com

Врач посоветовал отдавать предпочтение многослойным образам и выбирать межсезонное термобелье, благодаря которому в жарких помещениях от тела будет отводиться влага, а при похолодании — сохраняться тепло. Кроме этого, Чайкин порекомендовал в первые дни потепления не отказываться от шапок и шарфов, чтобы не продуло шею и уши.

Находясь в транспорте или заходя ненадолго в помещение, снимите шарф и расстегните куртку, чтобы не перегреться. Надевать и застегивать теплую одежду нужно до выхода на улицу, чтобы тепло сохранилось дольше, — добавил терапевт.

Врач Оксана Серебрякова ранее посоветовала не снимать головные уборы при первом весеннем потеплении. По словам специалиста, шапки нужно носить даже при легком дуновении ветра, чтобы не допустить переохлаждения, нарушения кровообращения, головных болей и других последствий для здоровья.