Ведущая «Дома-2» Орлова подарила Бородиной сумку за 369 тысяч рублей

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова подарила телеведущей Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Бородиной.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость похвасталась кожаной сумкой люксового бренда Chanel бордового цвета. Известно, что стоимость данной модели роскошного аксессуара составляет 3999 долларов (369,5 тысячи рублей).

В опубликованном ролике звезда продемонстрировала процесс распаковки подарка, а затем составила подходящие образы с данной сумкой.

Ранее в марте Ксения Собчак похвасталась сумкой за 631 тысячу рублей. Знаменитость показала сумку Margaux Salpa из ассортимента марки The Row.