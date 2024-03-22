Весна во всем: как создать яркий образ с помощью трендовых аксессуаров

С приходом весны хочется разбавить привычный гардероб чем-то ярким и запоминающимся, чтобы бросалось в глаза и выделяло из толпы. Это можно сделать с помощью аксессуаров. Мы собрали пять универсальных идей для ваших весенних образов с самыми трендовыми вещами.

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Сетка

Тренд этой весны — сетчатые материалы. На это сделали акцент многие известные бренды, например, Alaïa выпустили балетки в черную, белую, красную и бежевую сетку, а Mugler сделали туфли из сетки. Решения интересные, но не для российской ранней весны. Можно отдать предпочтение сетчатым топам, лонгсливам и сумкам.

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Металлик

Популярность металлик приобрел еще в прошлом году, но не собирается сбавлять обороты. Мы советуем украсить образы с помощью сумок и клатчей в металлизированной коже, также отличным дополнением станет металлизированный принт на одежде.

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Яркий пластик

Не бойтесь экспериментов! Яркие пластиковые аксессуары сейчас просто на пике популярности. Среди них: туфли, очки, ожерелья, кольца, броши и сумки. Например, бренд Sarawong выпустили сумку из пластика, предложив переносить в ней букеты. А что — интересная идея.

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Бахрома

Этот аксессуар стал неотъемлемой частью гардероба каждый модницы. Самое примечательное, что бахрому можно купить отдельно — в виде пояса — и прикреплять на пиджак, брюки, платье. Или выберете вещь с «вшитой» бахромой в элементы одежды.

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Не бойтесь внедрять модные аксессуары в свой повседневный стиль. Это не только поднимет настроение, но и позволит разнообразить и освежить гардероб, посмотреть на него под новым углом.