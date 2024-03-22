Прозрачная архитектура: Louis Vuitton представил уникальные часы

Известный архитектор Фрэнк Гери, лауреат премии Pritzker, создал прозрачные часы для французского люксового бренда Louis Vuitton. Модель получила название Tambour Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Sapphire. Его корпус сделан из рифлёного сапфирового стекла с характерными для архитектуры Гери элементами.

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На производство часов пошёл цельный 200-килограммовый кусок сапфира. Характер огранки повторяет форму стеклянного фасада сеульского магазина Louis Vuitton, а также похожее на парус здание Фонда LV в Париже. А чтобы создать оригинальную волнообразную поверхность циферблата, архитектор нашёл вдохновение в скомканной бумаге.

«Чтобы получить эту мощную, но в то же время лёгкую фактуру – поэтическую аллюзию на парус лодки – архитектор распечатал крупномасштабную фотографию модели 2022-го года Tambour Moon Saphir и смял бумагу, чтобы создать новый вид циферблата», - отметили в пресс-службе Louis Vuitton. - Проводя параллель со зданием, которое Гери придумал для Фонда Louis Vuitton, он создал мини-структуру в форме часов, которая вызывает в памяти те же самые впечатления воздушности и глубины, но в миниатюрном масштабе».

По информации бренда, каждая из пяти версий часов, выпущенных ограниченным тиражом, потребовала 250 часов ручного труда.

«Такой циферблат – один из самых сложных, которые когда-либо делала La Fabrique du Temps Louis Vuitton и настоящая миниатюрная скульптура, не толще листа бумаги. Мастера лепили сапфир, с которым очень трудно работать, вручную, оживляя формы и рельефы, созданные Фрэнком Гери, чтобы повторить его архитектурные проекты».

Прозрачный циферблат был разработан для того, чтобы пользователь мог видеть часовой механизм из розового золота и стали с родиевым покрытием в полном трёхмерном обзоре. На внутренней стороне циферблата выгравирована подпись Гери.