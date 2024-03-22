Куда пропала Кейт Миддлтон, и почему подростки массово отказались от шампуня: видеодайджест

«Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости последних дней. Смотрите наш еженедельный дайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые обсуждали в социальных сетях.

Что известно об исчезновении принцессы Уэльской.

Супруга принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон с декабря 2023 года не появлялась на публике. Вместе со слухами об исчезновении Кейт Миддлтон появилось множество теорий на тему того, что на самом деле произошло с принцессой. СМИ показалось подозрительным, что принц Уильям не навещал супругу вместе с детьми, а другие члены королевской семьи и родственники Кейт и вовсе ни разу не приехали проведать ее.

Подростки массово отказались от шампуня вопреки рискам для здоровья.

Популярные блогеры принялись публиковать ролики, в которых объяснили свой отказ от мытья головы шампунем. Инфлюэнсер Кайноа Лам в видео заявил, что его волосы стали гуще после того, как он перестал пользоваться шампунем.

Блогера купила модную у знаменитостей обувь и разочаровалась.

Блогера приобрела модные в текущем сезоне кеды Adidas Samba, стоимость которых варьируется от 90 до 180 долларов (от 8302 до 16 тысяч рублей), и огорчилась из-за их качества. В ролике Уэлс объяснила, что кроссовки оказались чересчур узкими, из-за чего сильно сжимали пальцы.

«Лютиковый» маникюр Селены Гомес — тренд весеннего сезона.

Звезда снова, явно сама того не ожидая, задала тренд на весну. Эксперты считают, что пастельный бледно-желтый оттенок — это свежая и довольно неожиданная вариация излюбленного нюдового маникюра.

Россиянка выиграла в конкурсе «Миссис Мира 2024».

Уроженка Петрозаводска 27-летняя Арина Крышко, ранее переехавшая в Малайзию, стала обладательницей короны «Миссис мира». Она признана самой красивой замужней женщиной планеты.