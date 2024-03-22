Пьерпаоло Пиччоли покинул должность креативного директора Valentino

Креативный директор итальянского модного дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли объявил о своем уходе с должности после 25 лет работы.

"Я проработал в этой компании 25 лет, и все эти 25 лет я существовал и жил вместе с людьми, которые сплели нити этой прекрасной истории, моей и нашей", - написал Пиччоли на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Он поблагодарил Валентино Гаравани и Джанкарло Джаметти за многие годы сотрудничества.

"Для меня было честью и привилегией разделить с вами мое путешествие и мои мечты", - добавил он.

На данный момент неизвестно, кто займет место Пьерпаоло Пиччоли.