Эмили Ратаковски запустила тренд на кольца для развода

Все знают о помолвочных кольцах, но слышали ли вы когда-нибудь о кольцах для развода? В этом году Эмили Ратаковски пополнила свою личную шкатулку почти новыми драгоценностями. После развода с Себастьяном Бир-Макклардом, с которым у неё есть общий сын Сильвестр, в 2022 году модель решила переделать свои бывшие обручальные кольца в два новых, изменив их первоначальный замысел и настроение. Она представила так называемые «разводные кольца» в социальных сетях.

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«Кольца олицетворяют мою личную эволюцию. Я не считаю, что женщина должна лишаться своих бриллиантов только потому, что она теряет мужчину», — рассказала Ратаковски в эксклюзивном интервью для Vogue.

Идея переделать кольца пришла к ней во время чтения эссе её подруги Стефани Данлер «Неразгаданные» в журнале The Paris Review.

«В него вошла история о змеином кольце её бабушки — кольце, состоящем из разных камней, которые остались от её разных браков. Мне понравилась идея, когда кольцо недвусмысленно представляет множество жизней, прожитых женщиной», — сказала Эмили.

Затем звезда обратилась к ещё одной своей подруге-ювелиру Элисон Чемла, креативному директору ювелирного бренда Alison Lou, с предложением посотрудничать с ней в создании новой концепции. Она была идеальным человеком для этого проекта, учитывая, что именно Элисон создала оригинальное обручальное кольцо Ратаковски. Чтобы придать украшению Ратаковски для развода совершенно новое звучание, дуэт решил разделить обручальное украшение на два отдельных кольца.

«Мы с Эмили провели много времени, обсуждая, чего она хочет и что хочет чувствовать, надевая кольца», — говорит Хемла. «Идея развода — это разделение, так что кольцо должно было быть разделено на два отдельных, но дополняющих друг друга украшения».

В обоих изделиях были использованы камни из оригинального украшения (один бриллиант грушевидной формы, другой — огранки принцесса), а также оправы из платины и 18-каратного желтого золота.

«Использование грушевидного бриллианта в качестве кольца для мизинца придало ему настоящий импульс. Мы хотели, чтобы камень огранки "принцесса" казался более крупным, поэтому добавили два трапециевидных камня с каждой стороны», — добавила дизайнер.

По словам Ратаковски, силуэт двух новых колец был вдохновлён Рианной.

«Меня очень вдохновило кольцо с бриллиантом на мизинце Рианны: мне понравилась идея, что моё бывшее обручальное кольцо будет на мизинце. Огранка "принцесса" была более сложной. Мы с Элисон работали вместе, чтобы найти что-то свежее, но в то же время неподвластное времени. Она также хотела что-то совершенно отличное от кольца "toi et moi", с которым мне сделали предложение. Мне надоел оригинальный дизайн, потому что его столько раз копировали. Оно больше не казалось мне особенным. Теперь они мне так нравятся, что я не могу их снять — я сплю с ними», — говорит Ратаковски.

Хотя создание новых элегантных изделий стало для дуэта забавной дизайнерской задачей, глубокая идея, лежащая в основе процесса разработки, придал изделиям особый сакральный смысл.

«Это был забавный проект, над которым мы работали вместе на фоне очень переходного периода в моей жизни. Кольцо стало для меня символичным знаком или свидетельством того, что моя жизнь снова стала моей собственной», — говорит Эмили.

Когда модель впервые надела их, то почувствовала себя сильной. Так что аксессуары можно использовать, чтобы изменить представление о разводе и движении вперед.