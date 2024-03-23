Банты, прозрачность, драпировка и другие тренды весны 2024

Один из главных плюсов весеннего сезона — легкость гардероба. Массивные пуховики и плотный трикотаж пора менять на воздушные платья, облегающие костюмы и яркие тренчи. Разбираем несколько ключевых трендов, которые с подиумов перейдут на улицы.

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Сейчас по всему миру активно шагает тренд на ультрафеминность и подчеркивание женского кокетства. При создании соответствующего образа в ход идут всевозможные атрибуты «девочки-девочки»: рюши, корсеты, кружево, прозрачные материалы, драпировки, нежно-пастельные оттенки, банты и ленты.

Завязать на бантик

Фотохостинг Pinterest опубликовал модные прогнозы на 2024 год. Главным трендом в женской моде платформа называет банты. И с этим сложно поспорить. Количество поисковых запросов «Наряд с бантом» и «Ожерелье с бантом» за последнее время выросло на сто девяносто и сто восемьдесят процентов соответственно.

Фэшн-эксперты убеждены, что тренд на такую ностальгию по детству — нормальная психологическая реакция на непростую реальность. Люди одинаково устали как от холодной зимы, так и от геополитических конфликтов. И тут на помощь пришли дизайнеры, которые возвели на модный пьедестал бантик, символизирующий беззаботность и «девчачество». Игривые ленточки можно было увидеть в весенне-летних коллекциях у Simone Rocha, Richard Quinn, Acne Studio, Сhanel. У Balenciaga бантики более помятые, а у Nina Ricci кукольные. Неудивительно, что тенденцию поддержали женщины всех возрастов.

Вряд ли желание вернуться в то время, когда проблемы заканчивались на неумении завязывать ровно тот самый бантик, вот-вот пройдет. Рискнем предположить: до конца лета игривые ленточки точно будут везде и всюду.

Игра цвета

Этой весной в моде необычные техники окрашивания: эффект ice dye, деграде, омбре и градиент. Другими словами, расцветка с плавными, размытыми акварелью переходами. Дизайнеры могут использовать как один цвет, — тогда он будет «выцветать» от верха до низа предмета (и наоборот), — так и несколько. В таком случае один цвет будет просто перетекать в другой, причем они не обязательно должны быть похожими по тону.

Кроме черного и белого в коллекциях весна-лето 2024 есть и яркие цвета: неоново-желтый, розовый, лазурный. Многие дизайнеры также не смогли определиться с одним оттенком омбре и показали всю палитру любимых цветов весны с помощью градиента. В Casablanca розовый, оранжевый, желтый и зеленый слились воедино на сетчатых платьях-майках на пуговицах и легких платьях. Mugler и Issey Miyake смешали менее очевидные сочетания оттенков оранжевого и синего, переходы которых покрыли облегающие костюмы.

Proenza Schouler в своей коллекции использовал аналог способа окрашивания, который был популярен несколько десятков лет назад. Речь о технике тай-дай (англ. tie-dye — «завяжи-покрась»), расцвет которой пришелся на 60—70-е годы, вместе с приходом хиппи. Так вот Proenza Schouler подарили этому тренду новую жизнь. Свой способ они назвали ice dye. Дизайнеры добавили краску в кубики льда, а потом растопили их прямо над тканью. Получился очень красивый градиент, а главное, действительно неповторимый.

С плеч долой

Однозначный тренд на весну — легкая, непреднамеренная сексуальность. Одна из наиболее привлекательных частей женского тела выходит на первый план в этом сезоне. Речь о шее и ключицах, которые так активно демонстрировали в 90-х годах девушки по всему миру. Джиджи Хадид, Сьюки Уотерхаус и Бьянка Балти отдают предпочтение платьям, топам и джемперам со спущенными плечами, и это неудивительно. Такие модели одежды, будь то платья, топы, бандо или даже рубашки, смотрятся сексуально и женственно, так как акцентирует внимание на шее.

Фишку с открытыми плечами использовали в своих коллекциях MM6 Margiela, Sportmax, Christian Dior и Chiara Boni. В Saint Laurent Resort 2024 тренд со спущенным плечом сочетается с драпировкой, асимметрией и леопардом, что выглядит очень красиво и имеет флер викторианского стиля. При этом вещи с открытыми ключицам отлично комбинируются с самым обычным низом.

Белая королева

С приходом теплого сезона как никогда хочется сменить приевшуюся зимой серую и черную одежду. Образец чистоты и свежести — total white look. Дизайнеры и героини стритстайла призывают нас не сопротивляться желанию «выйти из сумрака» и предлагают различные интерпретации моделей одежды и их стилизаций именно в белом цвете. Причем обувь total white уверенно держит позиции, как и сумки, платья, рубашки и костюмы. Да, наверное, не существует более непрактичного для весны цвета. Но белый — это скорее про ощущение и демонстрацию внутренней легкости, нежели про физический комфорт. Если к полному образу девственного цвета вы морально не готовы, то по крайней мере, одну белую базовую вещь иметь все-таки стоит.

Белый отлично сочетается с «теплыми» аксессуарами (золотой, коричнево-бежевые оттенки), а также с выдержанным черным или серым. Total white look демонстрируют в своих коллекциях Sportmax и Chloé. Интересно еще и то, что этот многофункциональный оттенок приветствуется как в повседневных нарядах, так для вечернего выхода в свет. Взять, к примеру, российскую модель Ирину Шейк, которая стала лицом рекламной кампании Vivienne Westwood. В кампэйне бренда весна-лето 2024 она позирует в легком белоснежном платье с открытыми плечами и глубоким декольте. Шейк дополнила образ бархатными красными туфлями с модным в этом сезоне бантом и солнечными очками. По-моему, идеальный вариант для вечернего выхода теплой весной.

Тонко схвачено

Прозрачность — глобальный тренд последних нескольких сезонов, который сохранится с нами и этой весной. Особой популярностью будут пользоваться юбки из тюля и шифона — так называемые slip skirt. Дизайнеры предлагают носить их в комбинации с базовыми жакетами и рубашками, как бы подчеркивая, что прозрачная юбка может быть частью повседневного образа. Подобный прием применили в своих коллекциях Prada и Givenchy. Michael Kors блестяще сочетает кружево, трикотаж и легкие летящие ткани с фирменными золотистыми элементами. А в коллекции Sportmax представлены костюмы и даже плащ с полупрозрачной вуалью. Blumarine предлагает сменить курс с пестрого и сумбурного стиля нулевых на ангельскую легкость и воздушность. В итоге коллекция бренда получилась «голой» и волшебной, но без нарочитой сексуальности.

Дизайнеры добиваются прозрачности при помощи невесомой органзы, которая буквально обволакивает тело и становится своего рода послесловием шага. Модели Valentino весна-лето 2024 отличались своей романтичностью и взаимодействием с телом. Одежда из хлопкового поплина нежно и плавно подчеркивает женственные изгибы, а футболки, изготовленные из шелка, в два счета превращаются в вечерние платья с изысканной вышивкой.

Соберитесь все!

Одна из интереснейших тенденций на теплый сезон — сложность и одновременно пластичность объемных силуэтов. Достигается это за счет искусной драпировки тканей на фигуре, утончая то, что нужно утончить, и усиливая визуальный эффект в местах максимального объема. Примеры необычных складок и сборок можно подсмотреть в весенне-летних коллекциях A. L. C., Ferragamo и Cecilie Bahnsen.

Единственный совет, не теряйте чувство меры. Драпировка подчеркивает хрупкость и изгибы женского тела. При этом, не надо забывать, что большое количество сборок может выглядеть несколько аляповато. В образе достаточно одной эффектной складки на одном предмете одежды. Тогда он сохранит всю свою деликатность и не будет перегружен.