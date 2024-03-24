Пивовар рассказал про лагер и особенности этого сорта

Светлое пиво очень популярно, доля лагера в мировом потреблении доходит до 80%. Зачастую, многие ассоциируют лагер только со светлым пивом, однако это не совсем так. В подкасте «Давай выпьем!» главный пивовар уральской пивоварни Red Rocket Никита Абсурд рассказал, какие стили относятся к лагерному типу, чем они отличаются по вкусу и почему он бывает не только светлым, но и чёрным.

«Лагер, это в принципе метод производства пива, при изготовлении которого используется низовое брожение с последующей ферментацией при низкой температуре и может быть как светлым, так и тёмным и даже чёрным. По сути это общее название метода производства, хеллес это светлое немецкое, пилзнер – это светлое чешское, конечно, существуют и немецкие пилзнеры, но в 90% случаев это будет чешский. Если лежак написано, то это просто светлое Чешское пиво», – говорит Никита.

Светлое пиво бывает разным на вкус и здесь необходимо понимать, чем отличается хеллес, пилзнер, или блонд.

«Вообще изначально все это светлое пиво отличается регионом своего происхождения. Регион происхождения пива, а точнее вода, которая там протекает, она влияет соответственно и на хмелевую горечь в пиве, на выделение стального вкуса, на сухость и на сладость. Ну и влияет на вкус пива количество хмеля, специй, либо каких-либо добавок которые используются и сами дрожжи. Вот хеллес, это просто переводится светлый. По сути, это немецкое светлое пиво, с мягким, солодовым вкусом и сухим финишем. В Чехии их светлое пиво, оно же называется лежак. Он выделяется тем, что у него более яркая такая хмелевая горечь. Чешский пилзнер выделяется тем, что погорчее, у него солодовый и хмелевой вкусы от средних до средне-сильных, а солод может иметь нотки карамели. Есть, соответственно, совсем уже экстремальные светлые сорта. Это американская крафтовая революция нам подарила индийские пэйл эли, в них очень много хмеля. Гора просто. А вот бельгийские блонды – они просто светлые, но ничего общего с лагерами не имеют, так как это эль. Дрожжи, которые используют при производстве блондов, выделяют эфиры и фенолы, которые делают вкус у пива более сухофруктовым, инжирно-финиковым, с нотками специи», – отметил Никита.

При этом, есть и черный лагер. Его можно встретить под названиями: шварцбир, дункель. В их производстве используется немецкий солод, жареный солод или карамельный, а также традиционные немецкие сорта хмеля и чистые немецкие лагерные дрожжи. Стиль родился в Мюнхене и стал популярен по всей Баварии.

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