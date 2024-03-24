Вторая неделя Великого поста: что можно и что нельзя делать

В православном календаре 2024 года Великий пост начинается 18 марта. Вторая неделя этого периода приходится на даты с 25 марта по 31 марта. Она посвящена Святителю Григорию Паламе. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать на второй неделе поста.

Правильное питание на второй неделе поста

Тем, кто впервые соблюдает Великий пост, следует питаться небольшими порциями 5-6 раз в день. В рационе должны присутствовать каши из различных злаков, сухофрукты, свежие фрукты, орехи, а также соки и ягодные смузи.

Замена животных белков в постном меню

Для получения необходимых организму белков можно использовать грибы и бобовые культуры. Из гороха, сои, чечевицы и фасоли можно готовить разнообразные блюда, как первые, так и вторые.

Кто может не соблюдать строгий пост

Существуют категории людей, для которых строгий пост не рекомендуется: беременные женщины и кормящие матери, пожилые люди, тяжелобольные, в том числе страдающие онкологическими заболеваниями, диабетом и болезнями ЖКТ. Важно проконсультироваться с врачом перед началом поста.

Что нельзя делать

В соответствии с церковными канонами, вторая неделя Великого поста хоть и считается менее строгой по сравнению с первой, тем не менее, сохраняет основные ограничения на продукты животного происхождения. В это время верующим необходимо воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, сливочного масла, рыбы, яиц, а также избегать белого хлеба и сдобной выпечки. Алкогольные напитки также под запретом в период поста.

Также в это время нельзя говорить бранные слова и плохо думать о других людях. Церковь рекомендует верующим не приглашать в дом гостей, кроме близких родственников, проводить шумные застолья, посещать светские праздники и развлечения.

Духовная практика на второй неделе

На второй неделе Великого поста церковь призывает верующих избегать пустословия в память о Святителе Григории Паламе и его подвиге молчания — исихазме. В это время рекомендуется больше времени уделять молитвам, посещению храма, занятиям благотворительностью и другим добрым делам, способствующим духовному очищению и самопознанию.

Рекомендации по питанию во вторую неделю Великого поста

Во вторую неделю Великого поста особое внимание уделяется дням сухоядения, которые приходятся на первый, третий и пятый дни недели. В эти дни пища употребляется без термической обработки, что означает отказ от вареных, жареных и печеных блюд. Однако разрешается заваривать и употреблять чай — черный, зеленый или травяной, что может помочь согреться и поддержать организм в течение дня.

Непродуманный подход к Великому посту может привести к страшным последствиям. По словам врач-диетолога и гастроэнтеролога Александры Ноевой, постящиеся в основном потребляют простые углеводы, поэтому сбрасывают лишний вес, но на самом деле из организма уходит мышечная масса и вода.

На период Великого поста стоит помнить о золотой середине. Лучше не забывать о чувстве меры при приготовлении блюд, передает портал «Дни.ру».