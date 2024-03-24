Шампунь против перхоти может спасти от выпадения волос

Тиктокеры порой делятся не самыми разумными советами в сфере красоты и здоровья, но очередной тренд готовы поддержать профессионалы. Оказывается, шампуни против перхоти способны бороться против выпадения волос — сработает лайфхак не со всеми, но вреда точно не нанесет. Для эксперимента подойдут только те средства, что содержат кетоконазол, объяснила в личном блоге дерматолог, доктор медицинских наук Шерин Идрисс. Дело в том, что это вещество может снижать уровень гормонов, способствующих облысению у мужчин и выпадению волос у женщин.

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В частности, такие шампуни могут быть эффективны против андрогенной алопеции, также известной как облысение по мужскому типу.

«Дигидротестостерон может привести к миниатюризации волосяных фолликулов — отличительной черте андрогенной алопеции — и в конечном итоге к выпадению этих волос. Кетоконазол борется с этим процессом, позволяя увеличить количество волос, и делает их более густыми», — уверена Сьюзан Массик, доктор медицинских наук, адъюнкт-профессор дерматологии Медицинского центра Векснера Университета Огайо.

Эксперты сходятся в мнении, что чистая и здоровая среда кожи головы имеет решающее значение для содействия здоровому росту волос и сведению к минимуму факторов, способствующих их выпадению. Более того, при хорошей переносимости шампуни от перхоти можно использовать без ограничений по времени, считают специалисты. Впрочем, если облысение не на шутку вас беспокоит, лучше обратиться за профессиональной консультацией раньше, чем позже.