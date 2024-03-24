Косметический бренд Анастасии Решетовой оказался убыточным

Косметический бренд Анастасии Решетовой ушел в минус на 162 тысячи рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

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В 2022 году модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова открыла свой бренд уходовой косметики 69 Body Atelier Sixty Nine. Баночки со средствами поступили в сетевые магазины, но продавались не очень успешно — за первый год работы ООО «Багира косметик», согласно открытым данным, ушло в минус на 284 тысячи рублей.

В ассортименте бренда были минеральные скрабы, воздушные сливки для тела и расслабляющее масло для душа. Все это до сих пор можно купить в магазинах. Все товары продаются со скидками от 15 до 45%.

Согласно открытым данным, за 2023 год ООО «Багира косметик» вновь ушла в минус. Компания показала лишь 3 тысячи рублей прибыли, тогда как расходы составили 165 тысяч рублей. Чистая прибыль оказалась минус 162 тысячи рублей.