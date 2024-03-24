TikTok-блогер из США, выступающий под ником tomfromtx, опубликовал серию видеороликов из России, в которых обратил внимание на то, что, несмотря на многочисленные санкции, в российских магазинах все еще можно купить почти любые импортные товары. На клипы обратила внимание редакция Telegram-канала «Лобушкин молнит».

В одном из роликов tomfromtx посетил крупный торговый центр. Он показал, что в магазине re:Store можно купить почти любую технику Apple, включая новейший шлем смешанной реальности Vision Pro. Правда, по цене почти в два раза выше, чем в США. Также блогер обратил внимание на то, что вещи Nike, Timberland, Zara, Levi's и других сетевых брендов также спокойно продаются в России, в магазинах с измененными вывесками. Сети ресторанов быстрого питания вроде «Макдональдс» и KFC тоже продолжили свою работу под другими вывесками, но почти с неизменными меню.

Еще один ролик tomfromtx посвятил походу в «очень дорогой» магазин «Азбука вкуса». Там он обнаружил все привычные для себя продукты и напитки вроде Coca Cola, Fanta, Dr Pepper и не только. Некоторые из них, как выяснил блогер, были произведены не только в соседних странах, но и в США.

«Эта банка Dr Pepper было выпущена на заводе в нескольких милях от моего дома. Но я понятия не имею, как ее можно продавать почти за два доллара», – сказал tomfromtx.

Кроме того, блогера впечатлил большой выбор продуктов из европейских стран: швейцарский шоколад, испанские оливки, немецкое пиво и не только.

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