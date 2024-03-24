Пользователи Сети массово требуют извинений от Ким Кардашьян

Похоже, многим западным знаменитостям в ближайшее время придется достать из шкафа водолазку для извинений — и Ким Кардашьян не исключение. Все дело в том, что звезда реалити-шоу, сама того не зная, устроила хайп на чужой трагедии и высмеяла «исчезнувшую» после операции на брюшной полости Кейт Миддлтон.

«Иду искать Кейт», — подписала она одно из своих недавних фото в запрещенной сети.

Эта шутка уже тогда не понравилась многим, а после новости о страшном диагнозе принцессы от скандальной знаменитости и вовсе потребовали извинений. Теперь подписчики буквально заваливают страницу Ким оскорблениями и даже призывают к бойкоту.

«Неудивительно! Эта женщина самая большая с***», «Она показала всем свое истинное лицо», «Много долларов, но никакой человечности!», «За деньги совесть не купишь», «Извинений от Ким не будет. Их семья верит, что любой пиар — это хороший пиар», «Она молчит, потому что ей не жаль! Она не удалила пост, она не извинилась! Нужно бойкотировать KK и каждую компанию, которая ее поддерживает!» — возмущаются юзеры.

Тем временем сама Ким никак не комментирует претензии в свой адрес и спокойно продолжает постить в Инстаграме* привычный контент. Например, сегодня звезда похвасталась фигурой в ярко-оранжевом белье.

Напомним, кроме Кардашьян об исчезновении Кейт шутили популярный британский комик и американский телеведущий. Не удержалась от юмора и Блейк Лайвли — правда, актриса извинилась перед принцессой сразу же после того, как стало известно, что у супруги Уильяма диагностирован рак.

* Запрещен в РФ.