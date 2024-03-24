"Мы не можем продолжать петь и веселить людей": звезды отменяют концерты

Для многих российских звезд концертный зал в «Крокусе» — одна из любимых площадок. Трагедию, случившаяся со зрителями, отечественные селебрити переживают непросто. Некоторые артисты уже сообщили об отмене и переносе концертов.

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"У меня трясутся руки. То, что случилось сегодня в Крокусе — ужасно. Представить и осознать такое совершенно невозможно, — не смог сдержать эмоций солист группы „Руки вверх!“ Сергей Жуков. — Я всеми мыслями и молитвами с теми, кто пострадал и с их семьями. Я узнал о том, что произошло в Москве, через минуту после окончания нашего концерта в Пензе".

По словам Жукова, послезавтра группу должны были ждать в Саратове.

"Но когда происходит такое, мы не можем продолжать петь и веселить людей. Уверен, что все наши зрители нас поймут, — объявил музыкант. — Мы переносим этот концерт. Давайте вместе помолимся за тех, кто оказался сегодня в центре этого кошмара и за их близких".

Объявила о переносе концертов и Полина Гагарина.

"Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Сейчас нет слов. Страшное горе, — обратилась к пострадавшим Полина. — Я хочу сообщить о переносе концерте в Пензе 24.03".