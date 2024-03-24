Рианна кардинально сменила имидж после слухов о беременности

Певица Рианна кардинально сменила имидж. Фотографии знаменитости были опубликованы на сайте TMZ.

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36-летнюю Рианну засняли в Санта-Монике, когда она направлялась на деловую встречу. Знаменитость появилась на публике с короткой стрижкой. Она покрасила волосы в теплый блонд. Певица была одета в черную футболку свободного кроя, синие широкие джинсы, жакет с белыми вставками и туфли с монограммой бренда Gucci. Рианна дополнила образ серьгами, массивной цепью, солнцезащитными очками с цветными линзами и сумкой.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В начале марта Рианна спела на свадьбе у сына миллиардера, самого богатого человека Азии Мукеша Амбани. Артистка вышла на сцену в розовом наряде с капюшоном, который дополнила голубым шарфом, колье и черными балетками с заклепками. Певица сделала макияж с желтыми тенями и блеском для губ. Интернет-пользователи посчитали, что звезда ждет третьего ребенка.