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Врач рассказал о лечении пострадавших в «Крокусе»

Врач-хирург Красногорской больницы Карен Погосов рассказал журналистам, как медики справлялись с потоком пострадавших в день теракта в «Крокус Сити Холле». Его комментарий в Telegram опубликовали «Известия».

Врач рассказал о лечении пострадавших в «Крокусе»
© Lenta.ru

По словам хирурга, такой серьезный поток раненых больница принимала впервые. Однако врачи сделали все, что могли, отметил он. «Были тяжелейшие ранения, которые, если бы мы оказались не готовы, я вас уверяю, что число погибших оказалось бы гораздо больше», — заявил врач.

Погосов признался, что не впервые сталкивается с подобными пострадавшими — с 1992 по 2001 год он служил военным хирургом в Нагорном Карабахе.

По словам медика, только узнав о теракте, все медработники больницы добровольно вернулись, чтобы оказывать помощь пострадавшим. «Удивление, лично для меня — удивление и восхищение — работой врачей, работой медсестер наших, санитарочек, которые добирались до больницы кто на такси, кто пешком, кто на велосипеде, как только услышали, что вот такое произошло, люди рванули в больницу, практически не спрашивая: надо, не надо», — рассказал Погосов.

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» продолжает расти, достигнув 154 человек. В столичных больницах находятся 92 пациента, 27 пострадавших уже выписаны.

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Алексей Шабунин