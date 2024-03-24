Пользователи соцсетей раскритиковали образ Яны Рудковской

Продюсер Яна Рудковская в последнее время стала реже появляться на людях. Однако знаменитость не смогла пропустить Российскую национальную музыкальную премию «Виктория». Ради громкого события Рудковская принарядилась - и всё равно столкнулась с критикой.

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На красную дорожку Яна Рудковская вышла в элегантном чёрном платье по фигуре, образ дополнила маленькой сумочкой в тон. В тех же цветах оделись дети продюсера и её муж Евгений Плющенко - вышел по-настоящему семейный выход в свет.

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Однако пользователи всё же выразили недовольство образом, который выбрала Рудковская. Некоторым не понравилась причёска знаменитости, других же смутила её фигура.

«Всё отлично, но причёска Яны… Хоть бы локоны на концах сделала», «Кто у неё, интересно, парикмахер? Ужасная причёска», - принялись писать комментарии.

Нашлись и те, кто посчитал: Яне Рудковской было бы неплохо обратиться к косметологу, пишет портал 7дней.ru. Издание отметило, что, по словам очевидцев, продюсер выглядит «неважно», лицо её стало бесформенным, на нём заметны возрастные изменения.