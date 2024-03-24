Четыре вида обуви, которые не сочетаются с платьем
Эти модели могут испортить все усилия по созданию женственного образа.
Кажется, сегодня можно выбрать любую пару обуви даже под самое легкое платье. Стилисты не согласны. Имиджмейкер и стилист Полина Шмелева рассказала WomanНit, с какой обувью стоит быть осторожнее, если в ваших планах как минимум не испортить женственный весенний образ.
Тяжелые сапоги
Речь идет как о полусапогах, так и о ботфортах с агрессивной подошвой. Как говорят специалисты, такую обувь в принципе непросто вписать в гардероб, тем более, если вы решили надеть платье. Полина:
«Единственное исключение, которое работает с такой обувью, — платья-худи и платья-рубашки. В остальных случаях подумайте над сменой агрессивных сапог в пользу классических ботильонов».
Узкое мини и ботинки
Сами по себе ботинки неплохо сочетаются с платьями любого кроя, и все же, если вы выбираете обтягивающее платье, да еще и в длине мини, укороченные ботинки и ботильоны тут не подойдут. Стилист:
«Для мини-платьев и юбок еще не придумали ничего лучше, чем высокие сапоги».
Модель желательно выбирать в тон платью, чтобы удлинить фигуру визуально и не «сломать» силуэт.
Мини-платье и высокий каблук
Каблук почти всегда предпочтителен для образов с платьем, однако всегда учитывайте длину одежды.
«Высокий каблук и мини-платье смотрится вульгарно. Без вариантов. Элегантности вам придаст только удлиненное платье, можно обтягивающее, в миксе с высоким каблуком, если без него никак», — комментирует эксперт.
Спортивные кроссовки
Кричащая спортивная обувь не придаст образу желанной расслабленности. Полина:
«Кеды или же самые простые белые кроссовки — без массивной и вычурной подошвы — будут хорошей альтернативой спортивной обуви. Вообще, будьте осторожны со смешением таких разных стилей. Этой весной я бы рекомендовала сделать акцент на максимальное подчеркивание женственности».