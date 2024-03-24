Четыре вида обуви, которые не сочетаются с платьем

Эти модели могут испортить все усилия по созданию женственного образа.

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Кажется, сегодня можно выбрать любую пару обуви даже под самое легкое платье. Стилисты не согласны. Имиджмейкер и стилист Полина Шмелева рассказала WomanНit, с какой обувью стоит быть осторожнее, если в ваших планах как минимум не испортить женственный весенний образ.

Тяжелые сапоги

Речь идет как о полусапогах, так и о ботфортах с агрессивной подошвой. Как говорят специалисты, такую обувь в принципе непросто вписать в гардероб, тем более, если вы решили надеть платье. Полина:

«Единственное исключение, которое работает с такой обувью, — платья-худи и платья-рубашки. В остальных случаях подумайте над сменой агрессивных сапог в пользу классических ботильонов».

Узкое мини и ботинки

Сами по себе ботинки неплохо сочетаются с платьями любого кроя, и все же, если вы выбираете обтягивающее платье, да еще и в длине мини, укороченные ботинки и ботильоны тут не подойдут. Стилист:

«Для мини-платьев и юбок еще не придумали ничего лучше, чем высокие сапоги».

Модель желательно выбирать в тон платью, чтобы удлинить фигуру визуально и не «сломать» силуэт.

Мини-платье и высокий каблук

Каблук почти всегда предпочтителен для образов с платьем, однако всегда учитывайте длину одежды.

«Высокий каблук и мини-платье смотрится вульгарно. Без вариантов. Элегантности вам придаст только удлиненное платье, можно обтягивающее, в миксе с высоким каблуком, если без него никак», — комментирует эксперт.

Спортивные кроссовки

Кричащая спортивная обувь не придаст образу желанной расслабленности. Полина: