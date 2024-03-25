Самой актуальной модной обувью на весну 2024 года стали сапоги

Согласно эксперту каналу «Москва 24», одним из ключевых трендов этого сезона становятся сапоги на низкой платформе с широким голенищем. Она отмечает, что, несмотря на длительное время популярности ботфортов, в этом сезоне они уступают первенство другим моделям.

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Однако, для тех, у кого в гардеробе уже имеются ботфорты с обтягивающим голенищем, стилистка предлагает немного модифицировать их стиль. Рекомендация звучит просто: немного приспустить верхнюю зону ботфортов и собрать небольшие складки, чтобы придать им более современный вид.

Одним из заметных элементов в этом сезоне являются геометрические формы. Модные модели обуви с квадратным или острым мысом и необычным каблуком в виде различных геометрических элементов становятся все более востребованными. Это является своего рода отсылкой к ретро стилю, который в настоящее время пользуется большой популярностью.

Кроме того, Скороходова подчеркивает актуальность обуви на платформе, которая добавляет изюминку в образ. Такая обувь, особенно базовые модели, как ботинки, подходят как для минималистичных, так и для романтических образов, что делает её универсальным аксессуаром для различных стилей.

Ранее известный стилист назвал модные в этом сезоне юбки, а эксперт указала на актуальность стиля «ботаника» на данный момент.