Стилист назвала создающую дорогой образ модную обувь на весну

Стилистка Наташа Соломенникова назвала россиянкам создающую дорогой образ модную обувь на весну 2024 года. Ее комментарий появился на портале «Я покупаю».

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Так, в список вошли челси из замши актуального в этом сезоне коричневого цвета, отметила эксперт. Кроме того, создать презентабельный внешний вид помогут лоферы с цепочкой, лодочки винного оттенка и туфли на каблуке kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»).

В то же время специалистка внесла в перечень туфли фасона «Мэри Джейн» (с низким вырезом, круглым носом, широким устойчивым каблуком и ремешками на подъеме — «прим. Ленты.ру»), особенно выделив их лакированный вариант. Также она призвала обратить внимание на босоножки с Т-образным ремешком.

Ранее в марте стилист Алеко Надирян назвал россиянкам модную замену бежевым тренчам на весну 2024 года. По словам эксперта, актуальной альтернативой данному предмету гардероба могут стать полупальто.