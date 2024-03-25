Как правильно использовать солнцезащитное средство

Март подходит к концу, в Подмосковье становится больше светлых дней. Совсем скоро солнце станет еще ярче и теплее. Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» обратил внимание, что использовать солнцезащитные средства стоит в течение всего года, а не только перед летним походом на пляж.

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«Многие дерматологи склоняются к мнению, что жаркая погода не является главной причиной для начала использования санскрина. Солнце светит всегда, а значит, защищать кожу нужно круглый год. Средство важно применять регулярно, чтобы установить на коже барьер от вредного воздействия УФ-лучей, которые провоцируют солнечные ожоги и преждевременное старение, увеличивают риск рака кожи. Регулярное использование санскрина снижает риск развития пигментации, возрастных пятен и иных повреждений кожи», - отметил Кутушов.

Также он посоветовал использовать крем с SPF после агрессивных косметологических процедур, например, лазерных шлифовок или срединных пилингов.

Кстати, что такое солнцезащитные фильтры SPF (Sun Protection Factor) и для чего они нужны? Косметолог-эстетист сети клиник ЦИДК, амбассадор платформы по бронированию в клиники эстетической медицины FILLLIN Динара Махтумкулиева объяснила, что это специальные компоненты, защищающие кожу от вредного воздействия UVA и UVB излучения. Они действуют как экраны, отражающие ультрафиолетовое излучение от кожи.

«Санскрины рекомендуется наносить перед каждым выходом из дома. Они подбираются в зависимости от фототипа, возраста и количества солнца в конкретное время года. Людям со светлой кожей нужно больше защиты, чем обладателям смуглого оттенка. Кроме того, до 35 лет кожа менее чувствительна к воздействию ультрафиолета, чем возрастная. Поэтому важно после 35-ти использовать солнцезащитные кремы постоянно. Летом индекс ультрафиолета выше, чем осенью или зимой, поэтому SPF в средстве должно быть не менее 30. Для весны достаточно SPF 20», - подчеркнула Динара Махтумкулиева и добавила, что средство нужно нанести на кожу лица и рук за двадцать минут до выхода из дома.

Эксперт по разработке косметических рецептур, основатель бренда ботанической косметики Masaliti Елена Масалитина выделила еще одну коварную особенность УФ-лучей: они могут проникать сквозь облака, стекла автомобиля или окон в квартире. Поэтому даже если на улице облачно и прохладно, это не значит, что кожа не нуждается в защите.