Звезда реалити Ким Кардашьян выложила фото в колготках и без лифчика

Звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян приняла участие в откровенной фотосессии. Она показала результат в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя Ким Кардашьян предстала перед камерой в провокационном образе, который напомнил некоторым интернет-пользователям стиль жены Канье Уэста, модели Бьянки Цензори. Звезда реалити-шоу надела темно-коричневую длинную шубу, темные колготки, сапоги на каблуках и черные солнцезащитные очки. Бизнесвумен отказалась от бюстгальтера. Она собрала волосы в гладкий пучок и сделала нюдовый макияж.

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В феврале журналисты сообщили, что Ким Кардашьян выдвинула требования экс-супругу Канье Уэсту из-за «голых» образов его жены Бьянки Цензори. По словам прессы, бизнесвумен попросила модель выбирать менее откровенные наряды для встречи с их детьми.

«Ким искренне удивлена, что Канье позволяет своей жене в голом виде выходить на публику», — рассказал инсайдер.

Недавно Ким Кардашьян впервые засняли вместе с Бьянкой Цензори. Источник рассказал, зачем звезда реалити-шоу встретилась с возлюбленной Канье Уэста.