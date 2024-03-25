Какие бьюти-средства помогут решить проблемы с кожей при авитаминозе

Нехватка витаминов, которая чаще всего бывает весной, негативно сказывается на общем состоянии организма, в особенности яркие сигналы подает наша кожа.

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Очищение кожи лица

Энзимная пудра MATSESTA с жемчугом подходит для ежедневного умывания, отлично очищает кожу от различных загрязнений и излишков кожного сала. Натуральные ферменты папайи и ананаса способствуют мягкому отшелушиванию ороговевшего слоя кожи, выравнивают тон, входящая в формулу салициловая кислота помогает в борьбе с прыщами и ускоряет процессы обновления кожи. Входящий в состав экстракт жемчуга улучшает клеточный обмен, омолаживает, тонизирует вялую и уставшую кожу, повышает ее иммунные способности. Пудра магическим образом превращается в легкую пенку при соприкосновении с водой. Подходит для всех типов кожи.

Энзимная пудра-пенка для умывания ALLTOME обеспечивает глубокое деликатное очищение кожи, как в кабинете косметолога. Ощутите мгновенный результат даже после первого применения. При смешивании с водой пудра образует нежную пену, которая активно очищает кожу от ороговевших клеток, излишков кожного сала и загрязнений. Натуральный энзим- папаин 3,5% эффективно убирает черные точки. Пудра-пенка значительно усиливает действие уходовых средств. Позволяет активным компонентам сывороток и кремов проникать в глубокие слои кожи. Идеально подходит для проблемной, жирной, склонной к высыпаниям и воспалениям кожи, а также для кожи с высокой пигментацией, с постакне, с расширенными порами, черными точками и сальными пробками. Значительно улучшает состояние кожи за счет грамотного физиологичного очищения.

Тонизирование

Гиалуроновый тоник для лица Hydration Natura Siberica LAB Biome очищает, тонизирует и интенсивно увлажняет кожу, придавая ей здоровый вид. Восстанавливает естественный pH. Кожа наполнена влагой, цвет лица сияет здоровьем. Гиалуроновая линейка Лаб Биом – интеллектуальная сибирская косметика с лизатами лакто- и бифидобактерий, способная адаптироваться к индивидуальным потребностям кожи и повысить её иммунитет. 4D гиалуроновая кислота увлажняет и защищает кожу от дегидратации на всех уровнях. Гликопротеины северной ламинарии стимулируют выработку собственного коллагена, улучшают текстуру кожи.

Лосьон для восстановления микробиома кожи из коллекции PURE бренда Planeta Organica создан на основе комплекса ExtPine®. Лосьон активно регенерирует кожу после стресса, связанного с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и агрессивных косметологических процедур. Укрепляет гидролипидный барьер, защищает кожу и улучшает её текстуру, нормализует выработку себума. Повышает упругость и эластичность кожи.

Маска для лица

Бренд «Рецепты бабушки Агафьи» объединил современные косметические разработки и традиционные рецепты сибирской травницы. Витаминная маска-сияние для лица на талой воде из линейки «Аптечка Агафьи» создана по старинным рецептам сибирской травницы Агафьи Тихоновны Ермаковой. Она глубоко увлажняет и восстанавливает естественный pH-баланс кожи. Снимает усталость и придаёт ей отдохнувший, свежий вид.

Интенсивная формула активных компонентов в составе витаминной маски от Art&Fact — мощный источник никотиновой кислоты, которая, в свою очередь, усиливает барьерные функции кожи. Маска с прополисом поддерживает гидролипидный баланс и восстанавливает защитные свойства кожи. Регулярное использование оказывает витаминизирующий эффект, а также улучшает цвет лица и шеи.

Сыворотка

Ампульная сыворотка для лица Art&Fact придает коже сияние, выравнивает ее тон и защищает от преждевременного старения. Этиласкорбиновая кислота — это стабильная форма витамина С, которая помогает увеличить выработку коллагена, выравнивает тон кожи, придает сияние и защищает от преждевременного старения. Инкапсулированный в микросферы аскорбилфосфат магния обеспечивает более глубокое проникновение в кожу и пролонгированное высвобождение активного вещества, повышая упругость и эластичность кожи. Ниацинамид помогает улучшить текстуру эпидермиса и предотвратить появление первых признаков старения.

Витаминный комплекс, составляющий основу сыворотки Art&Fact, укрепляет кожу, усиливает защитные и восстановительные процессы. Средство стимулирует выработку коллагена, что в совокупности с кислотами и витаминами предупреждает процесс старения и оказывает anti-age эффект. В процессе применения кожа обретает здоровый и свежий вид, гладкость и выглядит напитаной.

Омолаживающая сыворотка для лица с ретинолом и пептидами от Zeitun обеспечит интенсивное питательное и увлажняющее действия. Сыворотка для лица от морщин с будет работать в течение всего дня, заботясь о молодости кожи и создавая защиту от негативных факторов.

Сыворотка с витамином С от корейского бренда Frudia – это легкая и приятная текстура, поможет эффективно осветлить кожу и является самым концентрированным средством из всей линейки. При создании была использована уникальная технология 48 часовой низкотемпературной экстракции, что обеспечивает более глубокое проникновение в слои эпидермиса и максимальное сохранение всех полезный питательных веществ и витаминов из фруктов. Вместо воды в составе содержится фруктовая выжимка. Поэтому средство насыщено на антиоксиданты. Ниацинамид укрепит защитный барьер кожи и выравнивает тон. Серум поможет осветлить нежелательную пигментацию, зарядит кожу витаминами и придаст красивое сияние.

Мультифункциональная спрей-сыворотка d’Alba с экстрактом белого трюфеля и витамином Е наполняет энергией усталую кожу, придает ей сияющий вид за счет интенсивного питания и увлажнения. Кроме того, она выравнивает тон кожи и помогает забыть о незначительных возрастных изменениях. В состав уникальной формулы входят экстракты итальянского белого трюфеля, семян чиа и чайного дерева. Глубокое увлажнение обеспечивают ниацинамиды – витамины группы В, которые помогают удерживать в эпидермисе максимум влаги. Комплекс масел авокадо и семян подсолнечника дополнительно питают и омолаживают кожу.

DR.F5 представил дневной лифтинг-серум с бакучиолом, который поможет восстановить кожу, убрать следы усталости и тусклости, а также запустит процессы регенерации. Благодаря высокой концентрации компонентов серум оказывает мощное воздействие на кожу, повышая ее упругость и эластичность, устраняет пятна постакне, осветляет пигментацию, придает сияние и тонус. Бакучиол в составе деликатно отшелушивает кожу, обновляет ее, снижает выраженность морщин и сокращает количество воспалений.

Бренд профессиональной уходовой косметики SKINCOUTURE выпустил новое средство для решения проблем жирной кожи. Сыворотка разработана с использованием мощных оптимизаторов синтеза кожного сала, включая ниацинамид. Формула сыворотки имеет выраженное матирующее и поросуживающее действие, которое ощущается незамедлительно после применения и длится весь день. Сыворотка не только контролирует выделение кожного сала, но и эффективно увлажняет и восстанавливает как поверхностные, так и глубокие барьеры. Благодаря своему бактерицидному и антисептическому действию, она способствует заживлению и улучшению показателей обменных процессов в коже.

Крем для лица

Высокоэффективный концентрированный крем с растительным микробиомом бренда OHAVE обладает превосходным увлажняющим, питающим, отбеливающим, тонизирующим и Anti-Pollution эффектом. В составе астаксантин – сильнейший антиоксидант. Крем укрепляет естественную силу здоровой кожи, защищает от негативного воздействия окружающей среды. Специально разработанная технология смешивания ингредиентов позволила изготовить крем типа “вода в масле”, т.е. частица жидкости находится в частице масла, благодаря этому, помимо полезных свойств присутствует внешний эффект “шиммера”. Обладает легкой текстурой. Легко воспринимается всеми типами кожи, гипоаллергенен.

Крем от SUPERBANKA поможет справиться даже с самой экстремальной сухостью: он содержит только лучшие увлажняющие ингредиенты с доказанной эффективностью — комплекс церамидов, пантенол и растительный ланолин. Церамиды — наши естественные липиды, которые вместе с пантенолом восстанавливают кожный барьер. Растительный ланолин глубоко питает и создает незаметную комфортную пленку, предотвращая дальнейшее пересыхание кожи. Средство имеет плотную текстуру, но при этом быстро впитывается и имеет легкий аромат пачули. Наносите его не только на руки, но и на любые пересохшие участки кожи.

Рабочая формула антивозрастного ночного крема Zeitun, которая содержит ретинол (витамин А, 0,1%), пептиды (0,7%), аллантоин и бетаин, замедляет процессы старения, сужает поры и регенерирует клетки. Благодаря их действию активнее вырабатываются коллаген.

У этого же бренда есть и дневной увлажняющий крем для лица, который поможет коже значительно дольше оставаться сияющей и свежей. Дневной крем от морщин и других возрастных изменений замедлит процессы увядания кожи. Крем с мочевиной, аллантоином, пантенолом и бетаином окажет мощное увлажняющее действие. Гиалуроновая кислота для лица в его составе усилит этот эффект, помогая длительно удерживать влагу в клетках. Увлажненная кожа выглядит особенно ухоженной и нежной, защищена от сухости и шелушения. В составе, также есть коллаген, пептиды, масло виноградных косточек и экстракт зеленого чая.

Легкий крем от MIXIT создан для ежедневного ухода за обезвоженной кожей лица и зоной декольте. Активная формула интенсивно увлажняет, устраняет ощущение стянутости и сухости, способствует разглаживанию мелких мимических морщинок на лбу. Пантенол оказывает регенерирующий и восстанавливающий эффект. Обеспечивает выравнивание глубоких морщин, что делает его идеальным для ухода за зрелой кожей. Мочевина 10% уменьшает воспаления и притягивает влагу, ускоряет процессы обновления, укрепляя защитные функции. Гиалуроновая кислота как ботокс обеспечивает супер восстановление объема и упругости кожи, глубоко увлажняет, оказывает смягчающий эффект.

Уход за кожей тела

Парфюмированное крем-молочко для тела Perfume’s stories сделает кожу напитанной, увлажнённой, бархатистой и сияющей. Оно подарит роскошный аромат с приятным и легким шлейфом, который будет сохраняться на протяжении длительного времени благодаря высокому содержанию парфюмерных масел в составе. Многослойные эмульсионные воски способствуют продолжительному питанию кожу – в 3 раза увеличивается время нахождения питательных веществ на поверхности кожи.

Парфюмированный спрей для тела с гиалуроновой кислотой и шелком от Она Иная & Sochi Fashion Week в сочетании с аминокислотами поддерживает увлажнение и мягкость кожи. Подходит для усиления увлажняющего эффекта других ухаживающих средств. Не содержит спирта, не оставляет липкости. Окутывает кожу и волосы дымкой изящного и утонченного аромата.