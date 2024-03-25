Что под запретом после введения филлера в губы

Мало кто задумывается о последствиях в погоне за пухлыми губами. Тем не менее наличие филлеров вынуждает ограничивать себя в некоторых действиях. Каких именно — рассказала доктор Жаннет Граф порталу Best Products.

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В течение как минимум двух суток дерматолог настоятельно советует воздержаться от алкоголя, некоторых медикаментов, в том числе аспирина и ибупрофена — они разжижают кровь, что чревато кровоподтеками.

Кроме того, под запретом острая пища — во избежание раздражения и чрезмерные движения губами — речевую разминку и фейс-фитнес придется отложить до полного заживления. На этом список ограничений не исчерпан.

«Я рекомендую избегать питья из соломинки, надавливания на губы и курения после инъекций, чтобы избежать миграции наполнителя», — объяснила доктор Граф.

Кроме того, нельзя тереть губы и желательно не лежать в течение 3-4 часов после процедуры. Без макияжа придется обходиться минимум 24 часа. А если вы планировали посещение стоматолога, совершите визит до введения филлеров — в течение двух-трех недель после процедуры растягивать травмированные губы нежелательно.