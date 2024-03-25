Американский модельер и предприниматель Томми Хилфигер назвал пять необходимых вещей в женском гардеробе. Интервью с ним публикует французская версия Vogue.

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73-летний основатель бренда Tommy Hilfiger посоветовал девушкам приобрести белую рубашку на пуговицах, хорошо скроенные джинсы и приталенный пиджак. В то же время он призвал купить классическое пальто и красивые часы или ювелирное украшение.

«Я доверяю удобной, изысканной и универсальной классике, которую можно носить и утром, и вечером, и в офис, и в ресторан», — пояснил дизайнер.

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