Четыре опасных бьюти-тренда родом из СССР

Советский союз оставил след не только в политике и культуре, но и в мире индустрии красоты. “Рамблер” расскажет про несколько опасных бьюти-трендов, унаследованных от СССР.

© Кадр из фильма «Служебный роман»

“Сахарная” укладка

В советских салонах красоты для фиксации укладок часто использовали жидкость и лак от фабрики "Рассвет". Однако получить эти средства было непросто. В связи с этим была популярна "домашняя" альтернатива — сахарный сироп и желатин, которыми закрепляли укладки и сложные прически с использованием валиков. Удалить такой "липкий" слой с волос было непросто даже с помощью шампуней. А в жаркое летнее время особенно трудно было справляться с липкостью укладки, когда пчелы и осы проявляли интерес к "сахарным" волосам.

Выжженный блонд

По образу и подобию иконической Мадонны, женщины начали стремиться к бледному образу, включая осветление волос. Однако, доступ к профессиональным услугам был ограничен, и многие обращались к домашним методам, таким как использование перекиси водорода и гидроперита. Это приводило к сухости, ломкости и неестественному оттенку волос, а также к серьезным повреждениям структуры волоса.

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Загар с фольгой

В стремлении к темной коже, под воздействием солнечных лучей, многие советские граждане использовали методы, которые могли нанести серьезный вред их здоровью. Это включало нанесение детского масла и использование фольги для увеличения интенсивности солнечного воздействия. Такие методы приводили к риску солнечных ожогов и повышению вероятности развития рака кожи.

Магниевое молочко

Наконец, что касается ухода за кожей, то теперь мы имеем доступ к широкому ассортименту кремов и сывороток, специально разработанных для различных типов кожи. В прошлом же женщины прибегали к самодельным средствам, таким как магниевое молочко из гидроксида магния, которое, хоть и помогало избавиться от жирного блеска, но также могло вызвать раздражение и пересушивание кожи.

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