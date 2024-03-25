Перечислены главные модные тренды 2024 года

Россиянам перечислили главные модные тренды 2024 года. Соответствующая информация от аналитиков маркетплейса Lamoda и контентной платформы «Дзен» поступила в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь актуальным эксперты назвали макияж в персиковом оттенке — главном цвете года по версии Института цвета Pantone. Кроме того, популярным стайл мейкап в голубых оттенках, а также аудитория начала больше внимания уделять различным техникам нанесения помады и блесков на губы.

«Минимализм и естественный макияж нашли отражение в тренде clean girl», — отметили специалисты.

Среди прочего, весной 2024 года особую популярность приобрел стиль mob wife или «жена мафиози» — образ, вдохновленный эстетикой героинь «Клана Сопрано», «Крестного отца» и других культовых криминальных фильмов. Еще одним трендом стал «дедовский стиль», основанный на комбинации винтажных, комфортных вещей и ярких акцентных аксессуаров.

Вдобавок авторы исследования заметили спрос на модное течение «стиль кокетки» с его романтичными образами и главным атрибутом в виде корсета. Замыкает топ тенденций в одежде «офисная сирена» — стиль сотрудниц корпораций из кинематографа 2000-х годов.

Ранее президент США Джо Байден случайно стал модной иконой благодаря новой обуви. Он вышел в свет в кроссовках, которые пользуются популярностью среди знаменитостей.