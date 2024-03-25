Глазированная кожа: как воплотить новый тренд на лице

Тренды и новые течения в макияже сменяют друг друга со скоростью света. Но есть один тренд, который останется с нами еще надолго, просто слегка трансформируясь. И это здоровая и сияющая кожа, или по-другому — кожа с эффектом глазированного пончика.

Топ-визажист Ксения Бохо поделилась советами по созданию модного эффекта.

Суть glazed skin

Звучит очень эффектно и интригующе одновременно. Так в чем же основная суть glazed skin?

«Это кожа, которая не только сияет изнутри, но и обладает очень влажным и глянцевым финишем, будто бы вы только что обильно нанесли на лицо увлажняющий крем, и он еще не успел до конца впитаться», — рассказывает визажист.

Подготовка кожи

Ксения говорит:

«Чтобы кожа была более сияющей и живой, после умывания можно нанести на нее отшелушивающий тоник с небольшим содержанием кислот. Но стоит избегать таких средств в летнее время и если вы склонны к появлению пигментации».

После тоника нанесите увлажняющий крем и подождите минут пять. Далее можно приступать к созданию макияжа. Увлажняющий крем будет играть роль базы под макияж.

Наносим тон

Также важно, чем вы нанесите тон.

«Для эффекта глазированной кожи идеально подойдет косметический спонжик в форме яйца, который должен быть обильно смочен водой, а потом хорошо отжать», — советует эксперт.

Отдавайте предпочтение более легким тонам с сияющим эффектом. Секретом на этом этапе является то, что в тон добавляется кремовый подсвечивающийся хайлайтер, чтобы усилить сияние и сделать кожу глянцевой.

Пудра и хайлайтер

На скулы мы дополнительно наносим кремовый хайлайтер для эффекта гипер-сияния. Чтобы все влажные продукты не растекались и макияж радовал как можно дольше, без пудры не обойтись.

«В этом случае для фиксации макияжа отдавайте предпочтение легким шлифовочным пудрам с подсвечивающим эффектом, то есть тем, которые содержат в своем составе мельчайшие светоотражающие частицы. Это и поддержит эффект сияния, и зафиксирует макияж», — рекомендует визажист.

Поверх пудры мы снова наносим очень яркий сияющий хайлайтер на скулы, спинку носа и галочку над верхней губой.

Румяна и фиксация

«Румяна тоже выбираем сияющие — это усилит желаемый блеск на лице и впишется в общую концепцию тренда. Финальным штрихом в этом макияже является фиксатор. Но не классический, а тоже со светоотражающими частичками в составе», — резюмирует Ксения.

Девушкам, которые обладают более активной выработкой кожного себума, тоже можно примерить на себя этот тренд. Но не стоит ждать от него большой стойкости. Есть множество других вариантов, с которыми можно экспериментировать.