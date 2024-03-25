Сливочный, медовый и другие трендовые блонд-окрашивания весны 2024
Блондинки никогда не выйдут из моды, в этом уверен стилист-колорист Александра Вишневская. Эксперт рассказала WomanНit о трендовых блонд-окрашиваниях на эту весну.
Попробуйте один из вариантов, если давно задумывались о переходе на «светлую сторону».
Cream blonde
Сливочный блонд уже успел сдвинуть с первого места по популярности медовый вариант окрашивания. Александра:
«Трое из пяти моих клиентов выбирают сливочный блонд, и я могу их понять — он чуть холоднее медового и идет практически всем девушкам со светлой или даже бледной кожей».
Сложность лишь в домашнем уходе — вам придется запастись оттеночными бальзамами и масками, чтобы поддерживать цвет и не скатиться в желтизну.
Песочный блонд
Самый нейтральный оттенок в нашем топе. Вы можете выбрать как насыщенный теплый вариант, так и более холодный, все зависит от вашего желания и типажа. Стилист:
«Я рекомендую текстурировать такое окрашивание, например, делать светлые блики по длине волос, чтобы не получить плоский цвет. Песочный блонд чаще всего делают растяжкой, поэтому он получается очень натуральным».
Медовый блонд
Теплый оттенок, который часто выбирают на весну и лето.
«Медовый блонд хорошо идет как соло, так и в растяжке с добавлением холодных акцентов. Я бы рекомендовала сделать его основным цветом и попросить мастера подобрать индивидуальный уход, чтобы волосы сияли и переливались до следующей коррекции», — комментирует Александра.
Платина (скандинавский блонд)
Оттенок, который потребует от вас ответственного ухода. Наш эксперт рекомендует подобрать настоящего профессионала-колориста, чтобы результат вас не расстроил, так как скорректировать плохое обесцвечивание будет очень непросто. Да и волосы при таком окрашивании страдают больше всего. Однако этот вариант смотрится наиболее эффектно и если вы хотите привлечь максимальное внимание, яркий платиновый блонд на весну — то, что вам нужно.