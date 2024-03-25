Сливочный, медовый и другие трендовые блонд-окрашивания весны 2024

Блондинки никогда не выйдут из моды, в этом уверен стилист-колорист Александра Вишневская. Эксперт рассказала WomanНit о трендовых блонд-окрашиваниях на эту весну.

Попробуйте один из вариантов, если давно задумывались о переходе на «светлую сторону».

Cream blonde

© WomanHit.ru - МК

Сливочный блонд уже успел сдвинуть с первого места по популярности медовый вариант окрашивания. Александра:

«Трое из пяти моих клиентов выбирают сливочный блонд, и я могу их понять — он чуть холоднее медового и идет практически всем девушкам со светлой или даже бледной кожей».

Сложность лишь в домашнем уходе — вам придется запастись оттеночными бальзамами и масками, чтобы поддерживать цвет и не скатиться в желтизну.

Песочный блонд

© WomanHit.ru - МК

Самый нейтральный оттенок в нашем топе. Вы можете выбрать как насыщенный теплый вариант, так и более холодный, все зависит от вашего желания и типажа. Стилист:

«Я рекомендую текстурировать такое окрашивание, например, делать светлые блики по длине волос, чтобы не получить плоский цвет. Песочный блонд чаще всего делают растяжкой, поэтому он получается очень натуральным».

Медовый блонд

© WomanHit.ru - МК

Теплый оттенок, который часто выбирают на весну и лето.

«Медовый блонд хорошо идет как соло, так и в растяжке с добавлением холодных акцентов. Я бы рекомендовала сделать его основным цветом и попросить мастера подобрать индивидуальный уход, чтобы волосы сияли и переливались до следующей коррекции», — комментирует Александра.

Платина (скандинавский блонд)

© WomanHit.ru - МК

Оттенок, который потребует от вас ответственного ухода. Наш эксперт рекомендует подобрать настоящего профессионала-колориста, чтобы результат вас не расстроил, так как скорректировать плохое обесцвечивание будет очень непросто. Да и волосы при таком окрашивании страдают больше всего. Однако этот вариант смотрится наиболее эффектно и если вы хотите привлечь максимальное внимание, яркий платиновый блонд на весну — то, что вам нужно.