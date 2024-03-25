Больше не модно: шесть предметов гардероба, которые отдают безвкусицей

Пока эксперты рассуждают, замедлилась сейчас мода или нет, предлагаем провести ревизию собственного шкафа и отложить некоторые вещи до лучших времен.

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Барбикор

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Недолго музыка играла: «розовое сумасшествие», охватившее всех и вся в прошлом году благодаря выходу фильма «Барби», окончательно отпустило нас. Отношения с этим цветом теперь выстраиваем вдумчиво, добавляя в гардероб минимум сочно-конфетных акцентов. Если хочется заявить о себе, то делаем это через красный, который снова стал актуален в последние месяцы.

Брюки-карго

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Просторные брюки с накладными карманами еще один тренд, который получил приставку «анти». Не спорим, карго настолько удобные и практичные, что расставаться с ними сложно. Однако фасон так сильно примелькался, что карманы сначала «переехали» на юбки-карго (их популярность тоже уже успела стихнуть), а потом и на сумки (к этому модному высказыванию пока еще стоит присмотреться).

Кружевная юбка

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Несмотря на то что все держат курс на прозрачность, кружево кружеву рознь. Плотная вышивка утяжеляет фигуру, поэтому дизайнеры сейчас делают ставку на максимально прозрачную ткань с тонкими легкими узорами. Под такую юбку надеваем актуальные шорты-трусы или разноцветные колготки (в этом случае щекотливую ситуацию решит удлиненный верх — объемный пиджак или джемпер).

Трикотажный жилет

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Все еще не унывающий стиль преппи тесно дружит с трикотажными жилетами, но весной этот предмет гардероба из поля зрения вытесняют строгие жилеты из костюмной ткани. Данная вещь — сильный игрок как в команде (в составе тройки), так и в одиночном зачете.

Лоферы с массивной цепочкой

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«Массивные украшения в моде», — скажете вы, и мы согласимся, вот только это не касается декора обуви: громоздкая фурнитура ушла на покой. А потому не расслабляемся, что бы ни говорило нам название loafer — «бездельник», изучаем тренды и выбираем лаконичные модели.

Ремень с массивной пряжкой

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В прошлом году мы с упоением ностальгировали по нулевым, подчеркивая талию широкими ремнями с крупной пряжкой. В новом сезоне прощаемся с теплыми воспоминаниями и делаем образ более утонченным за счет тонких ремешков, в том числе шнурков, которые были приняты публикой на ура.