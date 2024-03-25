Больше не модно: шесть предметов гардероба, которые отдают безвкусицей
Пока эксперты рассуждают, замедлилась сейчас мода или нет, предлагаем провести ревизию собственного шкафа и отложить некоторые вещи до лучших времен.
Барбикор
Недолго музыка играла: «розовое сумасшествие», охватившее всех и вся в прошлом году благодаря выходу фильма «Барби», окончательно отпустило нас. Отношения с этим цветом теперь выстраиваем вдумчиво, добавляя в гардероб минимум сочно-конфетных акцентов. Если хочется заявить о себе, то делаем это через красный, который снова стал актуален в последние месяцы.
Брюки-карго
Просторные брюки с накладными карманами еще один тренд, который получил приставку «анти». Не спорим, карго настолько удобные и практичные, что расставаться с ними сложно. Однако фасон так сильно примелькался, что карманы сначала «переехали» на юбки-карго (их популярность тоже уже успела стихнуть), а потом и на сумки (к этому модному высказыванию пока еще стоит присмотреться).
Кружевная юбка
Несмотря на то что все держат курс на прозрачность, кружево кружеву рознь. Плотная вышивка утяжеляет фигуру, поэтому дизайнеры сейчас делают ставку на максимально прозрачную ткань с тонкими легкими узорами. Под такую юбку надеваем актуальные шорты-трусы или разноцветные колготки (в этом случае щекотливую ситуацию решит удлиненный верх — объемный пиджак или джемпер).
Трикотажный жилет
Все еще не унывающий стиль преппи тесно дружит с трикотажными жилетами, но весной этот предмет гардероба из поля зрения вытесняют строгие жилеты из костюмной ткани. Данная вещь — сильный игрок как в команде (в составе тройки), так и в одиночном зачете.
Лоферы с массивной цепочкой
«Массивные украшения в моде», — скажете вы, и мы согласимся, вот только это не касается декора обуви: громоздкая фурнитура ушла на покой. А потому не расслабляемся, что бы ни говорило нам название loafer — «бездельник», изучаем тренды и выбираем лаконичные модели.
Ремень с массивной пряжкой
В прошлом году мы с упоением ностальгировали по нулевым, подчеркивая талию широкими ремнями с крупной пряжкой. В новом сезоне прощаемся с теплыми воспоминаниями и делаем образ более утонченным за счет тонких ремешков, в том числе шнурков, которые были приняты публикой на ура.