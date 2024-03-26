Вспоминаем самые лучшие образы, которые создал Пьерпаоло Пиччоли

Вспоминаем самые лучшие образы, которые подарил нам Пьерпаоло Пиччоли
Пьерпаоло Пиччоли объявил о своём уходе из Valentino после 25 лет работы. Он начал свою карьеру в итальянском доме в качестве дизайнера аксессуаров, а в 2008 году был назначен сокреативным директором вместе с Марией Грацией Кьюри, которая покинула свой пост ради Dior в 2016 году.
За время работы Пиччоли в Valentino он покорил сердца многих знаменитостей, которые приходили в этих нарядах на всевозможные крупные мероприятия: от церемонии вручения «Оскара» до Met Gala. Благодаря своему многогранному видению женственности, Пиччоли с одинаковой вероятностью мог создать как романтичное платье с отделкой из страусиных перьев, так и ультрасовременный наряд из технологичных материалов.
Пиччоли подарил нам несколько поистине потрясающих моментов на красных дорожках. Кто забудет, как Рианна появилась на Met Gala в 2023 году в белом платье со шлейфом? Или смелый золотой образ из двух частей для Кэри Маллиган на церемонии вручения «Оскара» в 2021 году? И, конечно, мы всегда будем помнить его культовую коллекцию PP pink, благодаря которой селебрити по всему миру стремились надеть яркий розовый на красные дорожки.
Так давайте вспомним и другие запоминающиеся образы от Пьерпаоло Пиччоли на красных дорожках за время его работы в статусе креативного директора Valentino.
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Дженна Ортега на кинофестивале в Палм-Спрингс, 2024
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Джулианна Мур на церемонии вручения премии губернаторов 2024 года
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Эмма Коррин на премьере финального сезона сериала «Корона», 2023 год
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Энн Хэтэуэй на церемонии Fashion Awards 2023
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Коко Роша на гала-концерте amfAR в Каннах, 2023 год
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Рианна на гала-концерте Met Gala в 2023 году
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Зендая на церемонии вручения премии SAG, 2023
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Наоми Кэмпбелл на церемонии Fashion Awards 2022
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Джулианна Мур на показе «Белый шум» в Венеции, 2022 год
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Зендая на церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года
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Зендая на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой», 2021 год
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Кэри Маллиган на церемонии вручения премии «Оскар» 2021 года
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Синтия Эриво на Золотом глобусе 2021 года
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Кристен Уиг на церемонии вручения премии «Оскар» 2020 года
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Леди Гага на Золотом глобусе 2019 года
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Фрэнсис Макдорманд на Met Gala 2018 года
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Кира Найтли на церемонии вручения премии «Оскар» 2015 года
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Кейт Бланшетт на Каннском кинофестивале 2014 года
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Николь Кидман на Каннском кинофестивале 2013 года
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Адель на Грэмми 2013 года
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Кира Найтли на премьере фильма «Ищу друга на конец света» на кинофестивале в Лос-Анджелесе в 2012 год
Источник фото: Gettyimages
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