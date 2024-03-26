57-летняя Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала

Французская актриса и певица Софи Марсо снялась в откровенном образе для журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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57-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, позируя боком к камере. При этом она примерила объемную кожаную куртку черного цвета и мини-юбку бренда Louis Vuitton. Также звезда распустила волосы и подчеркнула губы нюдовой помадой.

Известно, что автором снимка стал фотограф Квентин де Бри.