58-летняя певица Бьорк снялась в платье из волос для модного журнала

Исландская певица Бьорк снялась в необычном образе для скандинавской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

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На размещенном снимке 58-летняя исполнительница позирует перед камерой в прозрачном платье, надетом поверх белого корсета, и шляпе с объемными элементами в виде цветов. Наряд, выполненный из тюли и меркина (накладные волосы для лобка — прим. «Ленты.ру»), создан британским модельером Джоном Гальяно для бренда Maison Margiela.

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Визажисты сделали артистке яркий макияж в стиле smoky eyes и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, добавили к ее прическе длинные накладные пряди.

Ранее сообщалось, что французская актриса и певица Софи Марсо снялась в откровенном образе для журнала Vogue. 57-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, повернувшись боком к камере. Она позировала в объемной кожаной куртке черного цвета и мини-юбке бренда Louis Vuitton.